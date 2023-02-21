Масловский Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масловский Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Василей Ефимов

Мать: Ирина Петрова

Смерть
Неизвестно
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