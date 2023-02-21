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Масловский Иван Васильевич
Масловский Иван Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Василей Ефимов
Мать
Ирина Петрова
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Василей Ефимов
Мать:
Ирина Петрова
Смерть
Неизвестно
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