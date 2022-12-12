Ермолов Алексей Сергеевич
Место рожденияг. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Дата рождения24.11.1847
Дата смерти17.01.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.11.1847
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1847
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Смерть
17.01.1917
Место жительства
По 1917