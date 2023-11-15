Гудин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудин Борис

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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