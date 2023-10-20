Кайгородов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.01.1977
Дочь: Кайгородова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Кайгородова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородов Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Кайгородова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кайгородов Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Кайгородова Татьяна Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно