БАЙБАҚТЫ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асқар Жәңгір Сеңгір Қадырбай 12 Ата Байұлы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тоқсоба
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жиенбай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батақ
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно