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Яковлев Василий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1930

Дата смерти

02.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930

Отец: Яковлев Прокопий

Мать: Яковлева-Жданова Мария

Рождение ребёнка
03.12.1958

Сын: Яковлев Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
02.05.1962

Дочь: Яковлева Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Яковлева Александра Игнатьевна

Рождение ребёнка
03.04.1973

Сын: Яковлев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Яковлева Александра Игнатьевна

Смерть
02.11.1985