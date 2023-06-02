Яковлев Василий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1930
Дата смерти02.11.1985
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930
Отец: Яковлев Прокопий
Мать: Яковлева-Жданова Мария
Рождение ребёнка
03.12.1958
Сын: Яковлев Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
02.05.1962
Дочь: Яковлева Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Яковлева Александра Игнатьевна
Рождение ребёнка
03.04.1973
Сын: Яковлев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Яковлева Александра Игнатьевна
Смерть
02.11.1985