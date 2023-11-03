Соколов Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Иван Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Никита

Мать: Соколова Мария

Смерть
1946
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