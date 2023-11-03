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Соколов Иван Никитич
Соколов Иван Никитич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1946
Пол
Мужской
Отец
Соколов Никита
Мать
Соколова (Гречко) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Соколов Никита
Мать:
Соколова Мария
Смерть
1946
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