Долганов Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долганов Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1934

Дата смерти

15.03.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1934

Отец: Долганов Андрей Иванович

Мать: Долганова Пелагея

Рождение ребёнка
26.01.1967

Дочь: Королёва Елена Владимировна

Мать ребёнка: Долганова Клавдия Георгиевна

Крещение
1973
Евдокия Степановна Зеленина. Пустила в дом, усыновила, крёстная?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долганов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Долганова Клавдия Георгиевна

Смерть
15.03.2014
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