Долганов Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1934
Дата смерти15.03.2014
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1934
Отец: Долганов Андрей Иванович
Мать: Долганова Пелагея
Рождение ребёнка
26.01.1967
Дочь: Королёва Елена Владимировна
Мать ребёнка: Долганова Клавдия Георгиевна
Крещение
1973
Евдокия Степановна Зеленина. Пустила в дом, усыновила, крёстная?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долганов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Долганова Клавдия Георгиевна
Смерть
15.03.2014