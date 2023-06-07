Лукерья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиПосле 1715
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Калина Никитин
Отец ребёнка: Никита Карпов
Рождение ребёнка
Около 1701
Дочь: Дарья Никитина
Отец ребёнка: Никита Карпов
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Наталия Никитина
Отец ребёнка: Никита Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Карпов
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715