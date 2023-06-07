Лукерья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукерья Андреева

Лукерья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

После 1715

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1667 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Калина Никитин

Отец ребёнка: Никита Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
Около 1701

Дочь: Дарья Никитина

Отец ребёнка: Никита Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Наталия Никитина

Отец ребёнка: Никита Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Карпов

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Смерть
После 1715