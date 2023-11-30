Андрусов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1947
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1977
Дочь: Корабельникова Татьяна Георгиеана
Мать ребёнка: Андрусова Нина Дмитриевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.07.1985
Сын: Андрусов Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Андрусова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Андрусова Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Андрусова Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006