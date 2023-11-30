Андрусов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1947

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1977

Дочь: Корабельникова Татьяна Георгиеана

Мать ребёнка: Андрусова Нина Дмитриевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.07.1985

Сын: Андрусов Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Андрусова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Андрусова Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Андрусова Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова Нина Дмитриевна

Смерть
2006
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