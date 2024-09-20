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Chorherr Catharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

1772 г.р.
1772 г.р.
1773 г.р.
1775 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1770

Муж: Vetsch Johannes Lorenz

Рождение ребёнка
28.02.1772

Дочь: Vetsch NN

Отец ребёнка: Vetsch Johannes Lorenz

Рождение ребёнка
08.04.1772

Дочь: Vetsch Sybilla

Отец ребёнка: Vetsch Johannes Lorenz

Рождение ребёнка
03.06.1773

Дочь: Vetsch Sybilla

Отец ребёнка: Vetsch Johannes Lorenz

Рождение ребёнка
18.07.1775

Сын: Vetsch Joachim

Отец ребёнка: Vetsch Johannes Lorenz

Смерть
Неизвестно

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