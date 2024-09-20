Chorherr Catharina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1770
Рождение ребёнка
28.02.1772
Дочь: Vetsch NN
Отец ребёнка: Vetsch Johannes Lorenz
Рождение ребёнка
08.04.1772
Дочь: Vetsch Sybilla
Отец ребёнка: Vetsch Johannes Lorenz
Рождение ребёнка
03.06.1773
Дочь: Vetsch Sybilla
Отец ребёнка: Vetsch Johannes Lorenz
Рождение ребёнка
18.07.1775
Сын: Vetsch Joachim
Отец ребёнка: Vetsch Johannes Lorenz
Смерть
Неизвестно