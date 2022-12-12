Фельдман Артём Петрович
Место рождения
Дата рождения07.09.1925
Дата смерти04.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925
Отец: Фельдман Петр Максимович
Мать: Фельдман Ольга Борисовна
Рождение ребёнка
09.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фельдман Александра Михайловна
Варваровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.01.1952
Сын: Фельдман Михаил Артёмович
Мать ребёнка: Фельдман Александра Михайловна
Смерть
04.06.1993
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область