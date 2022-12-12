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Фельдман Артём Петрович

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

07.09.1925

Дата смерти

04.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1925

Отец: Фельдман Петр Максимович

Мать: Фельдман Ольга Борисовна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
09.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фельдман Александра Михайловна

Варваровка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.01.1952

Сын: Фельдман Михаил Артёмович

Мать ребёнка: Фельдман Александра Михайловна

Смерть
04.06.1993
Каменка, Каменский муниципальный район, Пензенская область
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