Головина Ксения Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария Даниельевна
Отец ребёнка: Головин Даниель Иванович
Рождение ребёнка
01.08.1836
Дочь: Наталья Даниельевна
Отец ребёнка: Головин Даниель Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ксения Даниельевна
Отец ребёнка: Головин Даниель Иванович
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Головин Даниель Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно