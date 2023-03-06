Головина Ксения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловина Ксения Трофимовна

Головина Ксения Трофимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария Даниельевна

Отец ребёнка: Головин Даниель Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1836

Дочь: Наталья Даниельевна

Отец ребёнка: Головин Даниель Иванович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ксения Даниельевна

Отец ребёнка: Головин Даниель Иванович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Головин Елизар Данилович

Отец ребёнка: Головин Даниель Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Даниель Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close