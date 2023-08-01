Першина (Куликова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти2002
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Куликов Матвей
Мать: Куликова Прасковья
Рождение ребёнка
14.01.1942
Дочь: Дегтярева Нина
Отец ребёнка: Першин Иван
Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.03.1952
Сын: Першин Владимир
Отец ребёнка: Першин Иван
Калтан
Рождение ребёнка
14.11.1954
Сын: Першин Евгений
Отец ребёнка: Першин Иван
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кирьянова Тамара
Отец ребёнка: Першин Иван
Смерть
2002