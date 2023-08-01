Першина (Куликова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина (Куликова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Куликов Матвей

Мать: Куликова Прасковья

Рождение ребёнка
14.01.1942

Дочь: Дегтярева Нина

Отец ребёнка: Першин Иван

Кузедеево, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.03.1952

Сын: Першин Владимир

Отец ребёнка: Першин Иван

Калтан
Рождение ребёнка
14.11.1954

Сын: Першин Евгений

Отец ребёнка: Першин Иван

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирьянова Тамара

Отец ребёнка: Першин Иван

Смерть
2002
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