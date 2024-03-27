Лейбель Аркадий Майорович Картотека награждений Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 09.05.1945 Медаль «За отвагу» 14.05.1945 Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Украинская ССР, Николаевская обл., г. Херсон, ул. 9 Января, 35 Дата поступления на службу: __.__.1942 Воинское звание: гв. ефрейтор Картотека: Картотека награждений

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