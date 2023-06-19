Темников Елисей Зиновьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Елисей Зиновьев

Место рождения

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Темников Иван Елисеев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Семен Елисеев

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Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Козма Елисеев

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Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Елисеев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольянский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно