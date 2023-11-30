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Павел Тарасов

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1719

Дата смерти

07.01.1748

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Тарас Иванов

Мать: не указана

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1732 29.10.1732 Деревни Старова Фатекова крестьянина Тараса Иванова сын отрок Павел Той же вотчины деревни Маркова с крестьянкой Афанасьевой дочерью Маркова девкою Евдокией первым браком ИВ-1737 ... Показать все
Бракосочетание
29.10.1732

Жена: Первая Жена Евдокия Афанасьева

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1732 29.10.1732 Деревни Старова Фатекова крестьянина Тараса Иванова сын отрок Павел Той же вотчины деревни Маркова с крестьянкой Афанасьевой дочерью Маркова девкою Евдокией первым браком
Бракосочетание
23.04.1744

Жена: Вторая Жена Васса Данилова

Лютницы, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1744 23.04.1744 Той же вотчины деревни Старова Фатекова крестьянин вдовец Павел Тарасов Той же вотчины деревни Воробьева с крестьянской Даниловой дочерью Минина девкой Вассой повторным браком МК-1... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1745

Дочь: Васса Павлова

Мать ребёнка: не указана

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1745 Старое Фитюково не нашла МК-1745 19.08.1745 Деревни Старова Фатекова у крестьянина Павла Тарасова дочь Васса ИВ-1746 Старое Фитюково не нашла
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
07.01.1748
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1748 07.01.1748 Деревни Старова Фатекова крестьянин Павел Тарасов, 29 лет 1748-29=1719
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