Павел Тарасов
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти07.01.1748
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1719
Отец: Тарас Иванов
Мать: не указана
МК-1732 29.10.1732 Деревни Старова Фатекова крестьянина Тараса Иванова сын отрок Павел Той же вотчины деревни Маркова с крестьянкой Афанасьевой дочерью Маркова девкою Евдокией первым браком ИВ-1737 ... Показать все
Бракосочетание
29.10.1732
МК-1732 29.10.1732 Деревни Старова Фатекова крестьянина Тараса Иванова сын отрок Павел Той же вотчины деревни Маркова с крестьянкой Афанасьевой дочерью Маркова девкою Евдокией первым браком
Бракосочетание
23.04.1744
МК-1744 23.04.1744 Той же вотчины деревни Старова Фатекова крестьянин вдовец Павел Тарасов Той же вотчины деревни Воробьева с крестьянской Даниловой дочерью Минина девкой Вассой повторным браком МК-1... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1745
Дочь: Васса Павлова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1745 Старое Фитюково не нашла МК-1745 19.08.1745 Деревни Старова Фатекова у крестьянина Павла Тарасова дочь Васса ИВ-1746 Старое Фитюково не нашла
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.01.1748
МК-1748 07.01.1748 Деревни Старова Фатекова крестьянин Павел Тарасов, 29 лет 1748-29=1719