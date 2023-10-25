Коновалова Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1980

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1980

Отец: Костиков Владимир Семёнович

Мать: Костикова Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
05.05.2007

Сын: Коновалов Никита Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коновалов Александр Николаевич

Брянск, город Брянск, Брянская область
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