Коновалова Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1980
Рождение ребёнка
05.05.2007
Сын: Коновалов Никита Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коновалов Александр Николаевич
Брянск, город Брянск, Брянская область