Аносов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносов Константин

Место рождения

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

После 27.10.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бубновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Поручитель
26.10.1912 ст.
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Богоявленская церковь, ст. Михайловской 26.10.1912 Нижне-Бубновского, ст. Михайловской Иван Киприянович Аносов Нижне-Бубновского, ст. Михайловской Анна Ивановна Сотникова по жениху мещанин Алек... Показать все
Смерть
После 27.10.1912 ст.