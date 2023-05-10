Савиновских Анисья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиновских Анисья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1894

Дата смерти

После 1922

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Савиновских Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Между 1910 и 1912

Дочь: Ефросинья Андреевна

Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Савиновских Василий Андреевич

Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович

Рождение ребёнка
До 1921

Дочь: Фекола Андреевна

Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович

Рождение ребёнка
До 1921

Дочь: Вишнякова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович

Рождение ребёнка
До 1921

Дочь: Савиновских Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович

Рождение ребёнка
25.06.1922

Дочь: Окунева Иванова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович

Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
После 1922