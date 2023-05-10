Савиновских Анисья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1894
Дата смертиПосле 1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1910
Сын: Савиновских Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1912
Дочь: Ефросинья Андреевна
Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Савиновских Василий Андреевич
Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович
Рождение ребёнка
До 1921
Дочь: Фекола Андреевна
Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович
Рождение ребёнка
До 1921
Дочь: Вишнякова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович
Рождение ребёнка
До 1921
Дочь: Савиновских Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1922
Дочь: Окунева Иванова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Савиновских Андрей Петрович
Нижнепетропавловское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
После 1922