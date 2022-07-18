Кизнер Kisner Николаус
Место рожденияАуфенау
Дата рождения1725
Дата смерти03.03.1804
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Ауфенау
Рождение ребёнка
1754
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1804
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
18 1804 103 05 03 Nicholaus Kissner Pfeifer. В метрике о смерти в с. Гнилушка неверно указание его возраст 103 года. Он 1735 года рождения.