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Кизнер Kisner Николаус

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Место рождения

Ауфенау

Дата рождения

1725

Дата смерти

03.03.1804

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Ауфенау
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кизнер Kisner Иоганн Адам Николаусович

Мать ребёнка: Кизнер Kisner Анна Елизавета Мария Иоганнесовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кизнер Kisner Анна Елизавета Мария Иоганнесовна

Смерть
03.03.1804
Гнилушка Камышинский уезд Саратовская губ.
18 1804 103 05 03 Nicholaus Kissner Pfeifer. В метрике о смерти в с. Гнилушка неверно указание его возраст 103 года. Он 1735 года рождения.
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