(Алешкин) Бисолтан Алешкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алешкин) Бисолтан Алешкина

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Ишалин Альмухамед (Алешка) N1C1

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамадали Ильметов Гади Мулла

Рождение ребёнка
1773

Сын: Кыйлыкул Мамадалиев №47-79

Отец ребёнка: Мамадали Ильметов Гади Мулла

Рождение ребёнка
1775

Сын: Ишимьяр Мамадилеев №2-28

Отец ребёнка: Мамадали Ильметов Гади Мулла

Смерть
Неизвестно

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