(Алешкин) Бисолтан Алешкина
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Ишалин Альмухамед (Алешка) N1C1
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кыйлыкул Мамадалиев №47-79
Отец ребёнка: Мамадали Ильметов Гади Мулла
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Мамадали Ильметов Гади Мулла
Смерть
Неизвестно