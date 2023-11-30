Самылкина Матрона Алексеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1865 ст.
Рощино, Темниковский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.06.1867 ст.
Дочь: Акулина Михайлова
Отец ребёнка: Самылкин Михаил Тарасов
Рождение ребёнка
23.12.1868 ст.
Дочь: Анисья Михайлова
Отец ребёнка: Самылкин Михаил Тарасов
Рождение ребёнка
18.11.1872 ст.
Отец ребёнка: Самылкин Михаил Тарасов
Рождение ребёнка
23.08.1875 ст.
Отец ребёнка: Самылкин Михаил Тарасов
Рождение ребёнка
03.06.1878 ст.
Дочь: Акилина Михайлова
Отец ребёнка: Самылкин Михаил Тарасов
Рождение ребёнка
02.01.1883 ст.
Дочь: Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Самылкин Михаил Тарасов
Смерть
Неизвестно