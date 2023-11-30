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Самылкина Матрона Алексеева

Место рождения

Урей 3-й, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Вычислено 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Урей 3-й, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
24.10.1865 ст.

Муж: Самылкин Михаил Тарасов

Рощино, Темниковский район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.06.1867 ст.

Дочь: Акулина Михайлова

Отец ребёнка: Самылкин Михаил Тарасов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1868 ст.

Дочь: Анисья Михайлова

Отец ребёнка: Самылкин Михаил Тарасов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1872 ст.

Сын: Самылкин Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Самылкин Михаил Тарасов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1875 ст.

Сын: Самылкин Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Самылкин Михаил Тарасов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1878 ст.

Дочь: Акилина Михайлова

Отец ребёнка: Самылкин Михаил Тарасов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1883 ст.

Дочь: Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Самылкин Михаил Тарасов

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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