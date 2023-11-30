Щукина Анна Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1911
Дочь: Волкова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Щукин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щукин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Щукин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуева Марья Васильевна
Отец ребёнка: Щукин Василий
Смерть
Неизвестно