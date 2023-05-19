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Васильева Настасья Павлова

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Орлова Гликерия (Лукия) Иванова

Отец ребёнка: Васильев Иван Георгиев

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ковалева Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Васильев Иван Георгиев

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Самусенко Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Васильев Иван Георгиев

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Прасковья Иоаннова

Отец ребёнка: Васильев Иван Георгиев

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
02.08.1896

Дочь: Фекла Иоаннова

Отец ребёнка: Васильев Иван Георгиев

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван Георгиев

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно