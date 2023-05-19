Васильева Настасья Павлова
Место рожденияТемниковский уезд, Тамбовская губ.
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Орлова Гликерия (Лукия) Иванова
Отец ребёнка: Васильев Иван Георгиев
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ковалева Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Васильев Иван Георгиев
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Самусенко Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Васильев Иван Георгиев
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Прасковья Иоаннова
Отец ребёнка: Васильев Иван Георгиев
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
02.08.1896
Дочь: Фекла Иоаннова
Отец ребёнка: Васильев Иван Георгиев
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно