Зинченко Ганна Николаевна 20.04.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зинченко Ганна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1939

Дата смерти

11.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939

Отец: Зинченко Николай

Мать: Зинченко Дарья

Бракосочетание
31.07.?

Муж: Зинченко Владимир Максимович

Рождение ребёнка
31.07.1962

Сын: Зинченко Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Зинченко Владимир Максимович

Рождение ребёнка
07.02.1967

Сын: Зинченко Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Зинченко Владимир Максимович

Харьков, Харківська область
Смерть
11.03.2021

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