Зинченко Ганна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1939
Дата смерти11.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1939
Отец: Зинченко Николай
Мать: Зинченко Дарья
Бракосочетание
31.07.?
Рождение ребёнка
31.07.1962
Сын: Зинченко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Зинченко Владимир Максимович
Рождение ребёнка
07.02.1967
Сын: Зинченко Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Зинченко Владимир Максимович
Харьков, Харківська область
Смерть
11.03.2021