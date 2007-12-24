Зюбан Карина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зюбан Карина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.2007

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2007

Отец: Зюбан Алексей Иванович

Мать: Зюбан Ольга Кирилловна

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