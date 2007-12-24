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Зюбан Карина Алексеевна
Зюбан Карина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.2007
Пол
Женский
Отец
Зюбан Алексей Иванович
1982 г.р.
Мать
Зюбан Ольга Кирилловна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2007
Отец:
Зюбан Алексей Иванович
Мать:
Зюбан Ольга Кирилловна
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