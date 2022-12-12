Двойных Соломонида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойных Соломонида Михайловна

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Двойных Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Двойных Яков Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Двойных Иоаким Яковлевич

Отец ребёнка: Двойных Яков Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Двойных Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Двойных Яков Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойных Яков Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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