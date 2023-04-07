Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Федор Данилович

Мать: Матрена Федоровна

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Осипович

Рождение ребёнка
1799

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Гаврило Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Осипович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Осипович

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Хиония Ивановна

Отец ребёнка: Иван Осипович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Чистяков Самуил Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Осипович

Смерть
Неизвестно