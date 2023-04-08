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Петухов Юрий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2010

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петухов Юрий Петрович

Мать: Петухова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
06.07.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Азов, город Азов, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кагальник, Азовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 2010
Кагальник, Азовский муниципальный район, Ростовская область