Матрона Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1851

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1851

Отец: Григорий Андреев

Мать: Ульяна Максимова

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