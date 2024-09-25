(Кызыкова) Ефимия Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трифон ? ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кызыков Стефан Стефанович
Отец ребёнка: Кызыков Стефан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1831 ст.
Отец ребёнка: Кызыков Стефан Петрович
Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно