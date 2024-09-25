(Кызыкова) Ефимия Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кызыкова) Ефимия Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трифон ? ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кызыков Стефан Стефанович

Отец ребёнка: Кызыков Стефан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кызыков Стефан Петрович

Рождение ребёнка
01.10.1831 ст.

Сын: Кызыков Роман Стефанович

Отец ребёнка: Кызыков Стефан Петрович

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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