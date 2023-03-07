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Кирюхина Ксения Емельянова

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Место рождения

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

23.01.1816

Дата смерти

25.04.1863

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1816

Отец: Емельян Федотов

Мать: не указана

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
02.01.1830

Муж: Кирюхин Сергей Трофимов

Рождение ребёнка
31.01.1831

Дочь: Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.06.1833

Дочь: Федосья Сергеевна

Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.07.1835

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.05.1839

Дочь: Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.12.1841

Дочь: Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов

Борщевка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.04.1844

Сын: Кирюхин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов

Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
25.04.1863
Марухта, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: утонула
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