Кирюхина Ксения Емельянова
Место рождения
Дата рождения23.01.1816
Дата смерти25.04.1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1816
Отец: Емельян Федотов
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1830
Рождение ребёнка
31.01.1831
Дочь: Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
03.06.1833
Дочь: Федосья Сергеевна
Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
04.07.1835
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
08.05.1839
Дочь: Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
25.12.1841
Дочь: Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов
Рождение ребёнка
02.04.1844
Сын: Кирюхин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Кирюхин Сергей Трофимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.04.1863
Причина смерти: утонула