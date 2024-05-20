Бедарева Жена Александра Дмитриева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бедарева Жена Александра Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Отец Жены Александра

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бедарев Александр Дмитриев

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бедарев Яков Александров

Отец ребёнка: Бедарев Александр Дмитриев

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бедарев Андрей Александров

Отец ребёнка: Бедарев Александр Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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