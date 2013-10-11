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Бородина Аделина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.2013

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2013

Отец: Бородин Андрей

Мать: Бородина Лейсан Расимовна