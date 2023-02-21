Кутузов Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузов Михаил Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кутузова Елена Владимировна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
29.09.1998

Сын: Кутузов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кутузова Елена Владимировна

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