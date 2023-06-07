Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Петр Иванов
Мать: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Елена Антонова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: Елена Антонова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрена Федорова
Мать ребёнка: Елена Антонова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Григорий Федоров
Мать ребёнка: Елена Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Антонова
Смерть
После 1869