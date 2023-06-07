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Федор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Петр Иванов

Мать: Ирина Николаева

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Елена Антонова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: Елена Антонова

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрена Федорова

Мать ребёнка: Елена Антонова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Григорий Федоров

Мать ребёнка: Елена Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Антонова

Смерть
После 1869