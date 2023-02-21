Бречалова (Макаровская) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Макаровский Василий
Рождение ребёнка
05.08.1963
Дочь: Малышева Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.05.1970
Сын: Бречалов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно