Бречалова (Макаровская) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бречалова (Макаровская) Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Макаровский Василий

Мать: Макаровская Анфиса Афанасьевна

Рождение ребёнка
05.08.1963

Дочь: Малышева Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.05.1970

Сын: Бречалов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бречалов Геннадий Павлович

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