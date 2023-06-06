Трунова Альфия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова Альфия Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЧС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.2006

Дочь: Трунов Руслан Геннадьевич

Отец ребёнка: Трунов Геннадий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.03.2013

Сын: Трунов Артём Геннадьевич

Отец ребёнка: Трунов Геннадий Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.08.2017

Дочь: Трунова Арина Геннадьевна

Отец ребёнка: Трунов Геннадий Дмитриевич