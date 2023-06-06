Трунова Альфия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.2006
Дочь: Трунов Руслан Геннадьевич
Отец ребёнка: Трунов Геннадий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.03.2013
Отец ребёнка: Трунов Геннадий Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.08.2017
Дочь: Трунова Арина Геннадьевна
Отец ребёнка: Трунов Геннадий Дмитриевич