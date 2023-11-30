Смирнов Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения31.08.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1906
Отец: Смирнов Иван Фоканович
Мать: Анна Васильевна
Запись в метрической книге: Симеонъ. Деревни Бабинскаго крестьянинъ Иван Ѳокин и законная жена его Анна Васильева - православные Воспреемники: Той же деревни крестьянскiй сынъ Михаилъ Васильевъ той ... Показать все
Крещение
01.09.1906
Ермаково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Запись в метрической книге: Симеонъ. Деревни Бабинскаго крестьянинъ Иван Ѳокин и законная жена его Анна Васильева - православные Воспреемники: Той же деревни крестьянскiй сынъ Михаилъ Васильевъ той ... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1937
Сын: Смирнов Евгений Семенович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Алексеевна
Арест
С 07.12.1958 по 04.03.1960
По постановлению прокурора Ярославской области в силу ст.204 п."б" дело прекращено
Место жительства
С 1958
Лапушка, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинова Валентина Семеновна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир Семенович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Семенович
Мать ребёнка: Смирнова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Зав. складом
Смерть
Неизвестно