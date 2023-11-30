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Смирнов Семен Иванович

Место рождения

Бабино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.08.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1906

Отец: Смирнов Иван Фоканович

Мать: Анна Васильевна

Бабино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Запись в метрической книге: Симеонъ. Деревни Бабинскаго крестьянинъ Иван Ѳокин и законная жена его Анна Васильева - православные Воспреемники: Той же деревни крестьянскiй сынъ Михаилъ Васильевъ той ... Показать все
Крещение
01.09.1906
Ермаково, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Запись в метрической книге: Симеонъ. Деревни Бабинскаго крестьянинъ Иван Ѳокин и законная жена его Анна Васильева - православные Воспреемники: Той же деревни крестьянскiй сынъ Михаилъ Васильевъ той ... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1937

Сын: Смирнов Евгений Семенович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Алексеевна

Бабино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Арест
С 07.12.1958 по 04.03.1960
По постановлению прокурора Ярославской области в силу ст.204 п."б" дело прекращено
Место жительства
С 1958
Лапушка, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Валентина Семеновна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир Семенович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Семенович

Мать ребёнка: Смирнова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Зав. складом
Смерть
Неизвестно
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