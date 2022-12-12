Теплова Пелагея Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Теплова Агрипина Устиновна
Отец ребёнка: Теплов Устин Ананьевич
Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно