Теплова Пелагея Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТеплова Пелагея Леонтьевна

Теплова Пелагея Леонтьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Теплова Агрипина Устиновна

Отец ребёнка: Теплов Устин Ананьевич

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплов Устин Ананьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close