Кульгавик (Кравченя) Софья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульгавик (Кравченя) Софья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Около 1904 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942

Отец: Кравченя Андрей Михайлович

Мать: Кравченя Домна Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кульгавик ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кульгавик ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кульгавик ?

Работа или профессия
Неизвестно
Минск, Минск
рентгенолог | Место работы: больница Должность: рентгенолог
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: медицинское училище
Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Смерть
Неизвестно