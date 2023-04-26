Кульгавик (Кравченя) Софья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1942
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кульгавик ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кульгавик ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кульгавик ?
Работа или профессия
Неизвестно
рентгенолог | Место работы: больница Должность: рентгенолог
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: медицинское училище
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно