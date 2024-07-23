(Чуваш) Екатерина Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чуваш Яков Яковлевич
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1863
Отец ребёнка: Чуваш Яков Яковлевич
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Чуваш Яков Яковлевич
с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Чуваш Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Чуваш Яков Яковлевич
с. Большая Таяба