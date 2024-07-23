(Чуваш) Екатерина Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чуваш) Екатерина Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуваш Яков Яковлевич

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Чуваш Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Чуваш Яков Яковлевич

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
1863

Сын: Чуваш Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Чуваш Яков Яковлевич

с. Большая Таяба
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Чуваш Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Чуваш Яков Яковлевич

с. Большая Таяба

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