Рыбинская (Рыбинская) Елена Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.02.1914
Дата смерти24.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1922 по 1929
Неполное среднее | Школа №24
Образование
По 1933
Архитектурно-планировочный техникум в Москве
Среднее специальное
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
21.02.1941
Дочь: Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Шнитников Сергей Вячеславович
Работа или профессия
С 1941 по 1943
Горсовет г. Янаул
Административный работник | Работала там во время эвакуации.
Смерть
24.02.1986
Причина смерти: Перед смертью страдала болезнью Паркинсона