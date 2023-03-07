Рыбинская (Рыбинская) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинская (Рыбинская) Елена Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.02.1914

Дата смерти

24.02.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1922 по 1929
Москва, город федерального значения Москва
Неполное среднее | Школа №24
Образование
По 1933
Архитектурно-планировочный техникум в Москве
Среднее специальное
Бракосочетание
1937

Муж: Шнитников Сергей Вячеславович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.02.1941

Дочь: Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Шнитников Сергей Вячеславович

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 1941 по 1943
Горсовет г. Янаул
Административный работник | Работала там во время эвакуации.
Смерть
24.02.1986
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Перед смертью страдала болезнью Паркинсона
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