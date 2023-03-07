Шабайкин Степан Максимович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Шабайкин Максим Ефимович
Мать: Шабайкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1881
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
04.07.1884
Сын: Шабайкин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
29.03.1886
Сын: Шабайкин Василий Степанович
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
23.03.1891
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ермолаевна
Бракосочетание
08.01.1892
Рождение ребёнка
07.02.1893
Дочь: Агафья Степановна
Мать ребёнка: Шабайкина Варвара Петровна
Рождение ребёнка
15.09.1894
Дочь: Ефимия Степановна
Мать ребёнка: Шабайкина Варвара Петровна
Рождение ребёнка
08.08.1896
Сын: Шабайкин Емельян Степанович
Мать ребёнка: Шабайкина Варвара Петровна
Смерть
Неизвестно