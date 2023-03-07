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Шабайкин Степан Максимович

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Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Шабайкин Максим Ефимович

Мать: Шабайкина Анна Ивановна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1881

Сын: Шабайкин Илья Степанович

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ермолаевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1884

Сын: Шабайкин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ермолаевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1886

Сын: Шабайкин Василий Степанович

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ермолаевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1891

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Шабайкина Анна Ермолаевна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.01.1892

Жена: Шабайкина Варвара Петровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.02.1893

Дочь: Агафья Степановна

Мать ребёнка: Шабайкина Варвара Петровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1894

Дочь: Ефимия Степановна

Мать ребёнка: Шабайкина Варвара Петровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1896

Сын: Шабайкин Емельян Степанович

Мать ребёнка: Шабайкина Варвара Петровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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