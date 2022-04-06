Панкрашкина (Кацапова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1953
Дата смерти06.04.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1953
Рождение ребёнка
15.01.1973
Сын: Панкрашкин Игорь Викторович
Отец ребёнка: Панкрашкин Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
29.10.1977
Дочь: Панкрашкина Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Панкрашкин Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.2022