Панкрашкина (Кацапова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкрашкина (Кацапова) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1953

Дата смерти

06.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1953

Отец: Кацапов Николай Александрович

Мать: Кацапова Антонина Павловна

Рождение ребёнка
15.01.1973

Сын: Панкрашкин Игорь Викторович

Отец ребёнка: Панкрашкин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
29.10.1977

Дочь: Панкрашкина Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Панкрашкин Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкрашкин Виктор Михайлович

Смерть
06.04.2022
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