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Васильев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Васильев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Васильева Вера Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1942
Глисница, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
расстрелян немцами