Васильев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Васильев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Васильева Вера Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1942
Глисница, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
расстрелян немцами