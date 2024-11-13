Моисеев Мосеев Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияС 1866 по 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1866 по 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Моисеева Мосеева (Максимова) Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Моисеева Мосеева (Максимова) Дарья Лукьяновна
Смерть
Неизвестно