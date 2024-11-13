Моисеев Мосеев Василий Гаврилович С 1866 по 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеев Мосеев Василий Гаврилович

Место рождения

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

С 1866 по 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1866 по 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Мосеева (Максимова) Дарья Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Моисеева Мосеева (Максимова) Дарья Лукьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Моисеева Мосеева (Максимова) Дарья Лукьяновна

Смерть
Неизвестно

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