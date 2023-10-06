Полякова (Зиннурова) Зоя Сафиуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Зиннурова) Зоя Сафиуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1950

Сын: Поляков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
29.11.1953

Дочь: Коровина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
09.03.1955

Дочь: Полякова Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
22.05.1956

Дочь: Бойцова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
02.01.1958

Сын: Поляков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
02.01.1958

Сын: Поляков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Дмитрий Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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