Полякова (Зиннурова) Зоя Сафиуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1950
Сын: Поляков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
29.11.1953
Дочь: Коровина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
09.03.1955
Дочь: Полякова Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
22.05.1956
Дочь: Бойцова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
02.01.1958
Сын: Поляков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Лаврентьевич
Рождение ребёнка
02.01.1958
Отец ребёнка: Поляков Дмитрий Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно