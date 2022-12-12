Бочаров Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочаров Сергей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1983

Сын: Бочаров Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Надежда Николаевна

Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
17.04.1989

Дочь: Бочарова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Гладышево, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
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