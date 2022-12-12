Бочаров Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1983
Мать ребёнка: Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
17.04.1989
Дочь: Бочарова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Николаевна
Место жительства
Неизвестно